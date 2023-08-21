Eskişehir D-200 Karayolu'nda Zincirleme Kaza: Trafik Durma Noktasına Geldi

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza

ESKİŞEHİR - Eskişehir D-200 karayolu Ankara istikametinde meydan gelen zincirleme kazaya 3 araç karışıkken, olay sonrası trafik uzun süre neredeyse durma noktasına geldi.

Kaza, öğleden sonra D-200 karayolu üzerinde Hacıalibey Mahallesi'nde yer alan Kartal Kavşağı'nın alt geçidinde meydan geldi. 26 EV 050, 26 ADD 029 ve 26 RT 153 plakalı otomobiller arasında henüz bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza meydana geldi. 26 RT 153 plakalı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yan yattı. Kazaya karışan diğer araçlar ise yolun sol kısmındaki bariyerlere çarptı. Kazada yaralananlar ambulanslarla şehirde bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik aksarken, uzun araç kuyrukları oluştu.