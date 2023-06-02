Eskişehir Büyükşehir'in Seralarında Yetiştirilen Çiçekler Şehri Süslüyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin (EBB) seralarında yetiştirilen çiçekler şehri süslemeye başladı. EBB Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin dört bir yanında çiçek dikmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Ulus Anıtı ve Anadolu Üniversitesi önünde bulunan Yunus Emre heykeli çevresinde yaptıkları çalışma ile bölgeyi çiçek bahçesine dönüştürdü.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) seralarında yetiştirilen çiçekler şehri süslemeye başladı. EBB Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, şehrin dört bir yanında çiçek dikmeye devam ediyor.

EBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, bu yıl kendi seralarında 1 milyon adet yazlık ve kışlık çiçek üretimi yaptı. Şehri güzelleştirmek için orta caddeler, kavşaklar, refüj, parklar gibi yeşil alanlara ekilen çiçeklerin yanı sıra bayramlarda ve özel günlerde de on binlerce çiçek vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, Ulus Anıtı ve Anadolu Üniversitesi önünde bulunan Yunus Emre heykeli çevresinde yaptıkları çalışma ile bölgeyi çiçek bahçesine dönüştürdü.