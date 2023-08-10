Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde Sosyal Etkinlikler Devam Ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, yaz okulu kapsamında düzenlenen etkinlikte özel bireylerin türkü dinleyip oyun havaları eşliğinde eğlendiği bir etkinlik gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, bünyesinde hizmet alan zihinsel engelli bireyler için düzenlediği sosyal etkinliklere aralıksız devam ediyor. Yaz Okulu kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler türkü dinleyip oyun havaları eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi sosyal etkinliklerine devam ediyor. Yaz Okulu kapsamında Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi bahçesinde bağlama icracısı müzisyen Deniz Yıldırım'ın desteğiyle türkü ve eğlence dolu bir etkinlik düzenlendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler ile başlayan etkinlikte daha sonra oyun havaları ve alkışlar eşliğinde oyunlar oynayan özel bireyler eğlencenin tadını çıkardı. EBB'nin uzman personelinin de özel bireylere eşlik ettiği oyunlar sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.