Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlaması

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet alan zihinsel engelli bireyler, düzenlenen etkinlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladılar.

Büyükşehir Belediyesi'nin engelli vatandaşlar için hayata geçirdiği hizmetlerden biri olan ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet veren Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi, engelli ailelerinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor.

Sosyal etkinliklerin yanı sıra özel gün ve milli bayramlarda da özel çalışmalara imza atan Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nde bu defa 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yılı coşkusu yaşandı. Sevgi Vakfı'nın desteklediği etkinlikte, büyük bir heyecanla bayramı kutlayan özel bireyler, etkinlik sonunda pasta kestiler.

Balonlar ve bayraklarla süslenen merkezdeki coşkulu etkinlik, günün anısına çektirilen fotoğraf ile tamamlandı.