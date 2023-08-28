Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Panayır Günleri Mihalıççık'ta Son Buldu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Panayır Günleri'nin son durağı Mihalıççık ilçesinde yoğun bir katılım ve coşkuyla tamamlandı. Çocuklar ve yetişkinler için birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı panayırda, ilçe sakini herkes unutulmaz bir gün yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Figen Kahya, panayıra ilgi gösteren herkese teşekkür etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Panayır Günleri'nin son durağı Mihalıççık ilçesi oldu. Yoğun bir katılım ve coşkunun yaşandığı panayırda her yaştan ilçe sakini unutamayacakları bir gün yaşadı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 7'den 70'e herkesi birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam ederken, ilçelerde düzenlenen Panayır Günleri, görkemli bir kapanışla tamamlandı.

Çocuklar ve yetişkinler için geleneksel sokak oyunları, zumba, kukla tiyatrosu, Oralet'in dünyası, bilim gösterisi, sekolin ile Salim Özkara konserinin yer aldığı panayır, Çifteler, Seyitgazi ve Sarıcakaya'dan sonra etkinliklerin son durağı olan Mihalıççık ilçesinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi birimlerinin açtığı stantlarda atölyeler ve etkinlikler düzenlenirken, panayırda ilçe esnafı ve üreticiler de kurdukları stantlarda satış yaptılar.

Mihalıççık'ta gerçekleştirilen panayırda personel ve vatandaşlarla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Figen Kahya, stantları tek tek gezerek personele ve stant açan esnafa kolaylıklar dilerken atölyelere katılan çocuklara da eşlik etti. Kahya, Mihalıççık'ta bulunmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek, panayıra ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Kahya ayrıca ses sanatçısı Salim Özkara'ya konser sonunda çiçek takdim etti.