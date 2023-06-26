Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda Mezarlıklara Çiçek Dağıtacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü mezarlıklara ziyarete giden Eskişehirlilere yakınlarının kabirlerine dikmeleri için on binlerce çiçek dağıtacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Kurban Bayramı dolayısıyla arife günü mezarlıklara ziyarete giden Eskişehirlilere yakınlarının kabirlerine dikmeleri için on binlerce çiçek dağıtacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara rengarenk çiçekleri ücretsiz olarak dağıtacak. Kent merkezinde Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu mezarlıklarının yanı sıra kırsal ilçelerde de arife günü sabah saatlerinden itibaren kurulan stantlarda Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri çiçek dağıtımı yapılacak.

Vatandaşların mezar ziyaretlerini yapabilmesi için Asri Mezarlığa arife gününden itibaren bayram süresince toplu ulaşımda olduğu gibi ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlenecek.