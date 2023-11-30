Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Engelliler Günü Etkinlikleri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenleyeceği anlamlı etkinlikler ile bu alanda önemli bir toplumsal farkındalığa imza atacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireyler için başta sosyal, kültürel, sağlık, spor ve eğitim konularında toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bir birinden özel etkinlikler düzenliyor.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Sosyal Hizmetler Dairesi Engelli Hizmet Birimi tarafından düzenlenecek ilk etkinlik 1 Aralık Cuma saat 10.00-17.00 saatleri arasında Espark AVM Zemin Katta 'Empati Parkuru' ile başlayacak. Saat 14.00'te ise Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi'nden hizmet alan özel bireylerin "Resim ve El Sanatları Sergisi"nin açılışı gerçekleştirilecek. Engelli bireylerin el sanatları, seramik, resim ve dekoratif tasarım atölyelerinde ortaya çıkardığı el emeği ürünlerden oluşan sergi, 4 Aralık'a kadar Haller Gençlik Merkezi'nde Eskişehirliler ile buluşmaya devam edecek.

2 Aralık Cumartesi Günü 09.30'da ise Kentpark Kapalı Yüzme Havuzunda sporun birleştirici ruhuyla anlamlı bir buluşma yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yüzme Yarışları"nda özel sporcular, bedensel engelliler, görme engelliler, işitme engelliler ve gelişim gösteren lisanslı sporcular bir araya gelecekler. Saat 14.00'te engelli dernekleri, engelli bireyler ve ailelerinin de katılımıyla Çankaya mahallesinde bulunan Ekin Düğün Salonu'nda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü Yemeği" düzenlenecek.

3 Aralık Pazar günü 18.00'de ise Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera) Şehir Tiyatrolarının ev sahipliğinde engelli bireyler Mactbeth adlı oyunu izleyecekler.