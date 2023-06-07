Eski Rum vatandaşlarının torunları Fethiye'ye geldi

Mübadele ile Türkiye'den Yunanistan'a göçmüş Eski Rum vatandaşlarının torunları Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'ne gelerek buradaki eski Rum Evlerini gezip köy halkıyla sohbet etti.

Yunanistan'daki Likya Derneği kurucusu Tassos Koklamanis'in organize ettiği Türkiye turu çerçevesinde ABD, Fransa, Avustralya ve Yunanistan'daki 50 – 60 kişilik Rum grubu, İzmir Çeşme'yi ardından Efes'i ziyaret edip, daha sonra Fethiye'nin Kayaköy Mahallesi'ne gelip burada konakladı. Tassos Koklamanis, "130-140 yıl önce Kayaköy'de Türklerle birlikte yaşamış akrabalarımızın buradaki evlerini ziyaret edip, yaşayan köy halkıyla sohbet edip, eski günleri yad ettik" ifadelerini kullandı.

Kayaköy'den Yunanistan'a mübadele ile giden Rumlar'ın torunları ve yakınları hemen her yıl Fethiye Kayaköy'ü ziyaret ederken, Yunanistan'daki Likya Derneği kurucusu Tassos Koklamanis ve Yunanistan'ın eski bakanlarından Kostas Katsigiannis 50-60 kişilik grupla Fethiye'ye geldi. İzmir Çeşme'den Efes'i gezip, Fethiye Kayaköy'e gelen Yunan grup Kayaköy'de Eski Rumların yaşadığı metruk evleri gezip daha sonra köy kahvesinde Kayaköy mahalle sakinleri ile sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Kayaköy Mahalle Muhtarı Metin Ekiz, turizmci Kamil Oral, 'Tarihi Fotoğraflarla Fethiye' kitabı yazarı ve fotoğrafçı Şükrü Gürel, Yunanistan'daki Likya Derneği kurucusu Tassos Koklamanis ve Yunanistan'ın eski bakanlarından Kostas Katsigiannis, Kayaköy'de doğan Yunan uyruklu vatandaşların torunlarıyla birlikte Kayaköy'ün eski durumlarını konuşup nostalji yaşadı. Atalarının yaşadığı eski Rum evlerini gezen Yunan grup sirtaki grubunun oyunlarını ilgiyle izledi. Kayaköy Muhtarlığı tarafından gözleme ikramlarının yapıldığı Rum grup fotoğrafçı Şükrü Gürel'in 'Tarihi Fotoğraflarla Fethiye' kitabını da tek tek izleyip kitapta bulunan Kayaköy fotoğraflarını inceledi. Akşam bir otelde yemek verilen Rum grup Fethiye'nin tarihi ve turistik yörelerini gezdikten sonra Antalya'nın Kaş İlçesine geçip buradan Meis Adası'na geçecek.

Fotoğrafçı Şükrü Gürel, "Yunanistan'dan misafirlerimiz vardı. 50-60 kişilik grup hüzünlü mübadele ile gittikleri atalarının topraklarına dönmeleri bizleri de duygulandırdı. Kayaköy Mahallesi Kuyubaşı Kahve'de sıcak bir ortamda sohbet ettik. 2 ülke arasındaki vize sorunu kalkarsa Yunan dostlarla daha fazla gidip gelme görüşme imkanı bulabiliriz. Eylül – Ekim ayı gibi yine gelmek istediklerini söylediler" dedi.

Turizmci Kamil Oral ise; "Bizim 1922 yılında Kayaköy ve Fethiye'den giden Rumların çocuklarını ve torunlarını ağırladık. Gelen hemşehrilerimizin dünyanın dört bir tarafından toplanıp geldiler. ABD, Avustralya, Fransa ve Yunanistan'dan geldiler. Çok güzel bir gün geçirdik. Fethiye'deki yerleşik Sirtaki grubu gelen Rumlarla ortak oyunlar oynadılar. ve çok mutlu oldular. Her sene Fethiye Kayaköy'de buluşmayı kararlaştırdık. Çünkü onlar bizim hemşerilerimiz. Yunanistan'da seçim dönemi olduğu için orada belediye başkanlığı ve milletvekilliği yapanlar gelemediler. Gelecek yıl geldiklerinde onların kentleriyle Kayaköy'ü kardeş şehir ilan edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUĞLA