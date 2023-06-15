Eşine çiçek almayan koca, özür dilemek için çiçekle uzlaştı

Bayburt'ta eşine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olan kadın, kocasının kendisine çiçek alması şartıyla uzlaşmaya razı oldu. Uzlaştırma görüşmeleri sırasında kocası özür diledi ve çiçek verdi.

Bayburt'ta, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle eşinden şikayetçi olan F.D, çiçek alıp özür dileyen kocasıyla uzlaştı.

F.D, evde yaşadıkları tartışmanın ardından kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü eşi R.D'den şikayetçi oldu. Kadının başvurusu sonrası başlatılan "hakaret" soruşturması dosyası, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Uzlaştırmacının görüştüğü F.D, eşiyle arasındaki sorunları hallettiklerini ancak 20 yıllık eşinin kendisine bugüne kadar çiçek almadığı için bir buket çiçek alması şartıyla affedebileceğini söyledi.

Teklifi kabul eden R.D, uzlaştırmacının da bulunduğu ortamda özür dilediği eşine bir buket çiçek verdi.

R.D, AA muhabirine, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Uzlaştırma görüşmeleri sırasında kendi hatalarını gördüğünü belirten R.D, "Eşimi çok seviyorum. Yaptıklarımdan dolayı özür diliyorum. Elimde imkanım oldukça eşime çiçek getireceğim. Uzlaştırmacımızın yaklaşımından dolayı da kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra aynı hataları tekrarlamayacağım." dedi.

F.D. ise eşinin kendisini üzdüğünü, bu sebeple de şikayetçi olduğunu anlattı.

Eşini çok sevdiğini ve uzlaştırma görüşmeleri sırasında aralarındaki sorunları çözdüklerini dile getiren F.D, "Ancak eşim bana yaklaşık 20 yıllık evliliğimiz boyunca hiç çiçek almamıştı. Her ne kadar aramızdaki sorunları halletmiş olsak da bana çiçek almasını istedim ve kendisini affettim." diye konuştu.