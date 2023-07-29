Adana'da bir kişi 8 yıl önce evlendiği eşine evlilik teklifi sürprizi yaptı 'Benimle evlenir misin Mervem' yazdırdı. Arabasındaki yazıyla sokaklarda dolaşan adam, 'Evlenirken eşime evlilik teklifi yapmamıştım. Şimdi böyle bir sürpriz yaptım' dedi.

Eşine 8 yıl sonra sürpriz evlilik teklifi yaptı

ADANA - Adana'da bir kişi 8 yıl önce evlendiği eşine evlilik teklifi sürprizi yaptı 'Benimle evlenir misin Mervem' yazdırdı. Arabasındaki yazıyla sokaklarda dolaşan adam, "Evlenirken eşime evlilik teklifi yapmamıştım. Şimdi böyle bir sürpriz yaptım" dedi.

Erkek kuaförü Volkan Aydın (35), ortaokul arkadaşı olan Merve Aydın ile 8 sene önce evlendi. Çiftin bu evlilikte Mahir Ege isimli çocukları dünyaya geldi. Ancak Volkan Aydın, evlenirken eşine evlilik teklifi yapmadığı için sürekli eşinden, 'Sen bana hiç evlilik teklifi yapmadın' sitemini duydu. Güzel bir sürpriz yapmak isteyen genç adam 3 ay önce eşinin ikinci çocuklarına hamile kaldığını öğrendi. Eşini sıcaklardan korumak için yaylaya gönderen adam, arabasına ise geçtiğimiz gün 'Benimle evlenir misin Mervem' yazdırdı ve arabasının arkasını balonlarla doldurdu. Volkan Aydın'ın arabasındaki yazıyı görenler ise dönüp bir daha baktı. Evlilik teklifi için bütün hazırlıklarını yapan adam eşinin yanına giderek evlilik teklifi yaptı ve 'Evet' yanıtını aldı.

Volkan Aydın, "Eşim bana hep senden ölene kadar evlilik teklifi bekleyeceğim demişti. Bende karımı mutlu etmek için güzel bir organizasyon yaptım. Ona evlenme teklifi yaptım" diye konuştu.

Arabasının ilgi odağı olduğunu anlatan Aydın, "Gören dönüp fotoğraf çekiyor. Trafik polisleri dahi durdurup fotoğraf çekiyor. Yazıyı sökeceğim" ifadelerini kullandı.