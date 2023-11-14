Eşi yakılarak katledilen Gameegul Maliki: "Bunu yapanların cezasını çekmesini istiyorum"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta çalıştığı kaçak maden ocağında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen; ocak sahipleri tarafından hastaneye götürülmek yerine yakılan 50 yaşındaki Afgan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'nin eşi Gameegul Maliki, suçluların cezasını çekmesini istedi.

Zonguldak'ın Rat Mahallesi Kırat mevkisinde yanmış halde bulunan Afgan uyruklu Vezir Mohammed Nortan'ın ailesinin içler acısı hali yürekleri dağladı. Eşi Vezir Mohammed Nourtani'nin yakılarak katledilmesinin ardından ilk kez konuşan anne Gameegul Maliki, "Benim isteğim şu. Hapse giren katil parasıyla puluyla çıkabilir. Ama ben onun olmasını istemiyorum. Ben tekrar dava açacak ya da evimin kirasını ödeyecek durumum yok. Cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Baba Nourtani'nin ölümünün ardından eşi Gameegul Maliki (37), gelini Şaziye Mohammadi (18), çocukları Sayid Mohammed Nourtani (20), Pir Mohammad Nourtani (15), Ali Rıza Nourtani ve 2,5 aylık bebekleri Şaid Rıza Nourtani 2 odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor.

Evde tek çalışan eşi Vezir Mohammed Nourtani'nin ölümünün ardından ne yapacağını bilmeyen anne Gameegul Maliki bir oğlunun ayağının kesik ve diğer oğlunun işitme engelli olmasından dolayı evlatlarıyla ilgilendiğini anlattı.

Anne Gameegul Maliki, eşine bunları yaşatanların en ağır cezaları almasını isteyerek yetkililerden uzanacak yardım elini bekliyor.

"Kaçak maden ocağında çalıştığından benim haberim yoktu"

Gameegul Maliki eşinin kaçacak ocakta çalıştığından haberi olmadığını söyleyerek, "Büyük oğlumun bacağı sakat engelli. Trafik kazasında yaralandı. Diğer oğlum işitme engelli 15 yaşında. O yüzden sadece eşim çalışıyordu. Benim haberim yoktu zaten kaçak madene gittiğinden. İş aramaya gidiyordu bu işi de Afkan arkadaşı buldu. O yüzden bu işe gitti. Bulduğu iş buydu. Başka iş bulamadı. Üç haftadır kaçak madende çalışıyordu. Eşimin öldüğünü duyunca saçımı başımı yoldum. Çok üzüldüm "dedi.

"Katilin cezasını çekmesini istiyorum"

Eşine bunları yaşatanların en ağır cezayı almasını isteyen anne Gameegul Maliki, "Benim isteğim şu. Hapse giren katil parasıyla puluyla çıkabilir. Ama ben onun olmasını istemiyorum. Ben tekrar dava açacak ya da evimin kirasını ödeyecek durumum yok. Cezasını çekmesini istiyorum. Herşey bir anda yaşandı. Ne yapacağımı hala düşünmedim. Bundan sonra olacakları Allah bilir. Ben sadece şuanda eşim için üzülüyorum. Ülke olarak Türkiye'yi seçtik. Türkiye'ye geldik. Güvende olacağımızı düşündük. Bu olaydan sonra pek öyle düşünemeyeceğim. Önce Allahtan sonra da sizlerden yardım bekliyorum. Çünkü eşimin katilinin cezasını çekmesini istiyorum. Eşim öldü gün sıradan bir gündü. Üstünü giyindi. Poşetini aldan evden gitti" diye konuştu.

Anne Gameegul Maliki, uzanacak yardım elini beklediğini ifade etti.