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Esenyurt'ta Sağanak Nedeniyle Haramidere'nin İstinat Duvarı Yıkıldı

Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Haramidere'nin istinat duvarı çöktü. Olay yerine zabıta ve polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.