Esenyurt'ta Sağanak Nedeniyle Haramidere'nin İstinat Duvarı Yıkıldı
Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Haramidere'nin istinat duvarı çöktü. Olay yerine zabıta ve polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.
Esenyurt'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Haramidere'nin istinat duvarı yıkıldı.
Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan Haramidere'de sağanak nedeniyle taşkın meydana geldi.
Taşkının etkisiyle derenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.
Olay yerine zabıta ve polis ekipleri gelerek güvenlik önlemi aldı.
Ekiplerin iş makineleriyle çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşam