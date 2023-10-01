Esenyurt'ta Sağanak Nedeniyle Evleri Su Basan 8 Çocuklu Aile Yardım Bekliyor

Esenyurt'ta etkili olan sağanak nedeniyle bodrum katındaki evlerini su basan 8 çocuklu aile yetkililerden yardım bekliyor.

İlçede sağanağın ardından oluşan su taşkını nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kalırken yollarda çökmeler meydana geldi.

Vatandaşlar evlerindeki suyu tahliye etmeye çalışırken şiddetli sağanak özellikle zemin kattaki dairelerde hasara neden oldu.

Pınar Mahallesi 1272 Sokak'taki apartmanın bodrum katında oturan 10 kişilik aile evlerindeki suyun tahliye edilmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

"Ev kullanılamaz hale geldi"

Evin sahibi Çiçek Bulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ardından itfaiye ve İSKİ'yi aradığını söyledi.

Eşyalarının kullanılamaz hale geldiğini belirten Bulu, daha önce de evlerini defalarca su bastığını anlattı.

Su baskınından sonra yetkilileri aradığını ifade eden Bulu, "Yetkilere haber vermemize rağmen dairemiz hala tahliye edilmedi. İtfaiye, İSKİ, belediye başkanları hiç kimse gelmedi. Evde 8 çocuğumla beraber 10 kişi kalıyoruz. Beş sefer evimize su bastı ve komple değiştirdik. Ev kullanılamaz hale geldi. Herkes müteahhit olmuş. Ne bir yetkili ne de bir şey var. Hani her şey güzel olacaktı." diye konuştu.