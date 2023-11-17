Esenyurt'ta Plastik Fabrikasında Yangın Çıktı
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Esenyurt'ta bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
ESENYURT'ta plastik fabrikasında yangın çıktı.
Yangın, 08.00 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki fabrikada çıktı. 3 katlı fabrikada elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı Esenyurt'ta sabah saatlerinde bir fabrikanın kimyasal deposunda da yangın çıkmıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam