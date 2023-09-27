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Esenyurt'ta korkutan yangın

Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatı katında onarım yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan çatı katı cep telefonu ile görüntüledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.