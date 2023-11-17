Esenyurt'ta Kimyasal Madde Deposunda Yangın Çıktı

Esenyurt'ta sabah saat 06.00 sıralarında içinde kimyasal maddelerin bulunduğu tek katlı bir depoda yangın çıktı. Araç balatası temizlik spreylerinin bulunduğu depodaki alevler kısa sürede büyüyerek depoyu sardı. Yangına müdahale için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin 4 buçuk saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam