Esenyurt'ta bulunan bir kimyasal madde deposunda çıkan yangın sürüyor. Yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ESENYURT'TA KİMYASAL MADDELERİN BULUNDUĞU DEPODA YANGIN (havadan görüntüler - 2)

Soner HASIRCIOĞLU - Uğur ŞAHİN / İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'ta kimyasal madde deposunda yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın sürüyor.

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'taki fabrika deposunda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Araç balatası temizlik spreylerinin bulunduğu depodaki alevler kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamalar da meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.