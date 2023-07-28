Esenyurt'ta Kerbela şehitleri anıldı

Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Esenyurt'ta düzenlenen programda ilahiler okundu. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Esenyurt'ta düzenlenen programla Kerbela şehitleri anıldı.

Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Esenyurt'ta program düzenlendi. İmam Ali Vakfı ve Esenyurt Sefinet-ün Necat Gençliği tarafından Esenyurt Belediye Meydanı'nda düzenlenen programda ilahiler okundu. Programda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Eğer birlik beraberlik içinde bu dünyada yaşamak istiyorsak, adalete inanıyorsak, birbirimize değer veriyorsak, birbirimizin de düşüncelerine, değerlerine önem veriyorsak bugünü unutmamalıyız, unutturmamalıyız" dedi.

Programa Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İSTANBUL