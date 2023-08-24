Esenyurt'ta Kamyonun Altında Kalarak Sürüklenen Motosikletli

Esenyurt'ta cadde üzerinden ilerleyen kamyon şoförü, sinyal vermeden sokağa dönmek istediği sırada kör noktasında kalan motosikletliyi görmeyerek altına alıp sürükledi. Motosiklet kamyonun altında kalırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen bir kamyon sürücüsü, sinyal vermeden ara sokağa girmek istedi. Bu sırada kör noktasında kalan motosiklet sürücüsü, kamyonun döneceğini fark etmedi. Saniyeler sonra motosiklet kamyonun altında kalırken, sürücü kendini yola atarak kurtuldu. Yaşanan o kaza anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL