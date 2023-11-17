Esenyurt'ta İş Merkezinde Yangın Çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir iş merkezindeki plastik üretimi yapılan atölyede çıkan yangın hasara yol açtı. Atölye çalışanları güvenli bir şekilde dışarı çıkarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İstanbul Esenyurt'ta bir iş merkezindeki plastik üretilen atölyede çıkan yangın hasara yol açtı.

Uğur Mumcu Caddesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde bulunan dört katlı iş merkezinin üçüncü katındaki plastik üretimi yapılan atölyede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Atölye çalışanları kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İtfaiye personeli yangına müdahale etti, polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın atölyede hasara neden oldu.