Esenyurt'ta çıkan yangın bitişikteki binaya sıçradı

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki apartmanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan ve bitişiğindeki apartmanın çatısına sıçrayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi 116. Sokak'taki 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikte bulunan diğer binanın çatısına da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında binaların çatısında hasar oluştu.