Esenyurt'ta Bodrum Katında Çıkan Yangın Söndürüldü
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Esenyurt'ta bulunan bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bir kişi sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Olayın doğal gaz parlaması ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.
Esenyurt'ta binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 2133. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Penceredeki korkulukları keserek halat yardımıyla eve giren itfaiye ekipleri, Tuncay B'yi sedyeyle çıkardı.
Tuncay B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Doğal gaz parlaması ihtimali üzerine, çevrede güvenlik önlemi alındı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Öte yandan, Tuncay B'nin, evinin kapısını kilitleyip eşyaları ateşe verdiği iddia edildi.