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Esenyurt'ta Bodrum Katında Çıkan Yangın Söndürüldü

Esenyurt'ta bulunan bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bir kişi sedyeyle hastaneye kaldırıldı. Olayın doğal gaz parlaması ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı.