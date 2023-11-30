Üye Girişi
Haberler

Esenyurt'ta Atık Suların Boşaltıldığı Derenin Köpürmesi Tedirginlik Yarattı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bulunan derenin köpürerek aktığını gören bir öğrenci durumu kayda aldı. Köpürmenin sebebi henüz bilinmezken yakınlarda bulunan fabrikaların atık sularından kaynaklı olabileceği öğrenildi.

Esenyurt'ta atık suların boşaltıldığı derenin köpürmesi tedirginliğe neden oldu.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bulunan derenin bugün sabah saatlerinde köpürerek aktığını gören bir öğrenci durumu cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Daha önceki dönemlerde de atık su deresinin köpürerek aktığı öğrenildi. Köpürmenin sebebi henüz bilinmezken yakınlarda bulunan fabrikaların atık sularından kaynaklı olabileceği öğrenildi.

Yusuf Kutluay isimli bir genç "Bu dereye bazen çocuklar eğlencesine deterjan falan döküyorlar. Bazen de evdeki atık sulardan kaynaklanabiliyor. Köpükle beraber koku olmuyor. Bazen ise derenin etkisi ile olabiliyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Hürriyet Esenyurt Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Şampiyonlar Ligi haftanın 11'i! Haftanın 11'inde Galatasaray'dan kimler var, Ziyech var mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek? Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var? Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title