Esenyurt'ta Atık Suların Boşaltıldığı Derenin Köpürmesi Tedirginlik Yarattı

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bulunan derenin köpürerek aktığını gören bir öğrenci durumu kayda aldı. Köpürmenin sebebi henüz bilinmezken yakınlarda bulunan fabrikaların atık sularından kaynaklı olabileceği öğrenildi.

Esenyurt'ta atık suların boşaltıldığı derenin köpürmesi tedirginliğe neden oldu.

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde bulunan derenin bugün sabah saatlerinde köpürerek aktığını gören bir öğrenci durumu cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Daha önceki dönemlerde de atık su deresinin köpürerek aktığı öğrenildi. Köpürmenin sebebi henüz bilinmezken yakınlarda bulunan fabrikaların atık sularından kaynaklı olabileceği öğrenildi.

Yusuf Kutluay isimli bir genç "Bu dereye bazen çocuklar eğlencesine deterjan falan döküyorlar. Bazen de evdeki atık sulardan kaynaklanabiliyor. Köpükle beraber koku olmuyor. Bazen ise derenin etkisi ile olabiliyor" dedi. - İSTANBUL