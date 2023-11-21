Esenyurt'ta Adam Su Kanalına Düştü

Esenyurt'ta parkta yürüyen bir adam, dengesini kaybederek 9 metre yükseklikten su kanalına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adamın vücudunda kırıklar tespit edildi.

ESENYURT'ta parkın kenarından yürüyen adam iddiaya göre dengesini kaybederek 9 metre yükseklikten su kanalına düştü. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan adamın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi.

Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan Gaziler Parkı'nda dolaşan bir kişi iddiaya göre dün saat 21.30 sıralarında dengesini kaybederek 9 metre yükseklikten Haramidere'ye bağlanan su kanalına düştü. Durumu fark eden çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Avcılar'daki İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı Esenyurt İstasyonundan sevk edilen itfaiyeciler yerde oturur halde duran adamı sedyeye alarak çıkarmaya çalıştı. Çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen adam sedyeyle suyun üzerinden geçirilerek ambulansa alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı adam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.