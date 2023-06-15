Esenyurt Belediyesi Parkların Bakımına Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan parkların bakımına devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da parklarda birbirinden farklı çiçek ve bitkilerle peyzaj çalışmaları yapılacak.

Esenyurt Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ilçe merkezinde ve mahallelerde bulunan parkların bakımına devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da parklarda birbirinden farklı çiçek ve bitkilerle peyzaj çalışmaları yapılacak.

Esenyurt Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda vatandaşların keyifli vakit geçirdiği parklar bakım ve onarıma alındı. Ekipler, parklardaki bakım işlemlerinin yanı sıra çiçek dikimi, ahşap boyama, zemin imalatı, koşu parkurlarında bakım ve havuz temizliği gibi çalışmalar da yürütüyor. Parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, ağaç budama, cadde ve orta refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarına da devam ediyor.