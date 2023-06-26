Üye Girişi
Haberler
Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ibadethaneleri temizledi

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi ibadethaneleri temizledi

Yaşam Haberleri

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmesi için ilçe genelindeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarını tamamladı.

Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde yürütülen rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra Kurban Bayramı öncesi ibadethaneleri de dip köşe temizledi. Vatandaşların ibadetlerini daha temiz bir ortamda yapabilmeleri için çalışan ekipler, program dahilinde cemevi ve camilere giderek cam, kapı, halılar, ayakkabılık ve diğer sosyal alanların temizliğini yaptı.

Kaynak: ANKA / Yaşam

Esenyurt Belediyesi Kurban Bayramı Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title