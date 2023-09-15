Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, vatandaşların taleplerini dinliyor ve çeşitli hediyeler ile belediye başkanının mesajını iletiyor.

- Esenyurt Belediyesi ekipleri engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti

İSTANBUL - Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Esenyurt'ta yaşayan 73 yaşındaki Hatice Tütün, kendisini evinde ziyaret eden Esenyurt Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarına devam eden Esenyurt Belediyesi, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, haftalık periyotlarla yapılan ziyaretlerde, vatandaşların taleplerini dinliyor. Ekipler, ziyaretlerde yaşlı ve engellilere çeşitli hediyeler ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un mesajının yer aldığı mektubu da iletiyor. Belediye ekiplerini evlerinde misafir eden vatandaşlar, yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti.