Esenyurt Belediyesi, 65 yaş ve engellilere bayram tıraşı hizmeti verdi

Esenyurt'ta yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engelli bireylerin bayram tıraşları ve kişisel bakımları Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük hizmeti kapsamında gerçekleştirilen hizmetle vatandaşların yaşam kalitesi artırıldı.

Esenyurt'ta yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile engelli bireylerin bayram tıraşları ve kişisel bakımları Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Esenyurt Belediyesi'nin bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik verdiği Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük hizmetinde Kurban Bayramı mesaisi yaşandı. Ekipler, hizmet kapsamında 65 yaş ve üzeri ile engelli bireylerin evlerine giderek, kişisel bakımlarını yaptı.

Vatandaşların yaşam kalitesini artırarak, ailelerine destek sağlamanın hedeflendiği söz konusu hizmetle saç kesimi, saç yıkama, sakal tıraşı ve kişisel bakım işlemleri profesyonel ekiplerce yapıldı.