Esenyurt Belediyesi, 41. katta mahsur kalan köpeği kurtardı
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Esenyurt Belediyesi ekipleri, Esenyurt'ta bir inşaatın 41. katında mahsur kalan köpeği kurtardı. Kurtarılan hayvan sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bir inşaatın 41'inci katında mahsur kalan köpek, Esenyurt Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Esenyurt'ta bir inşaatın 41'inci katında mahsur kalan köpeğin imdadına belediye ekipleri koştu. İlçede yaşayan can dostlara yardımını esirgemeyen Esenyurt Belediyesi, şantiye ekiplerinin ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şantiyeye giderek inşaatın 41'inci katında mahsur kalan köpeği kurtardı. Kurtarılan hayvan gerekli sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam