Esenyurt Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

Esenyurtlu gençlerle Kuşadası Gençlik Kampı'nda buluşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Çok güzel bir gün geçirdik. Umuyorum siz de bu duyguyu tattınız. Ben sizin elinizi tutmaktan asla vazgeçmeyeceğim, siz de lütfen birbirinizin elini bırakmayın" dedi.

Esenyurt Belediyesi'nin ilçedeki gençler için düzenlediği Gençlik Kampı'nın 2'ncisi bu yıl Aydın Kuşadası'nda yapıldı. Başkan Bozkurt'un gençlerle bir araya geldiği kampta, sportif aktivitelerin yanı sıra kentin tarihi ve turistik yerleri de gezildi. Gençler kampta voleybol, basketbol gibi aktivitelerle eğlenirken; turistik gezilerle yeni yerler görme imkanı buldu.

Aydın Kadıkalesi Anaia Antik Kenti ve İzmir'deki Efes Antik Kenti'ni Başkan Bozkurt'la birlikte gezen gençler ardından dalış yaptı. Akşamları kumsalda toplanan gençler, şarkılar ve türküler söyleyerek halaylar çekti.

Kampta gençlerle birlikte çok eğlendiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

"Herkes Esenyurt'un kötü yanını göstermeye çalışıyor ama gerçek Esenyurt bu. Kim ne derse desin Esenyurt bence dünyanın en güzel yeri. Benim için öyle, sizin içinde öyledir diye düşünüyorum ama bunu daha güzel yapmak için daha fazla çaba sarf edeceğiz. Ne zaman ki birbirimizi olduğumuz gibi kabul ettik, ne zaman ki birbirimizin acılarından yüreğimiz sızladı, ne zaman ki birbirimizin elini tuttuk o zaman dünya güzel oluyor."