Esenler'de Ukraynalı bir kişi 4. kattan düşerek hayatını kaybetti

ESENLER'de yaşayan kızını ve damadını ziyarete gelen 57 yaşındaki Ukraynalı Andrii Yerofeıev gece saatlerinde 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Andrii Yerofeıev'in kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

Olay, 21 Ağustos Pazartesi günü 02.30 sıralarında Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 57 yaşındaki Andrii Yerofeıev eşiyle 20 Ağutos Pazar günü kızlarını ziyarete geldi. Evde sohbet eden Andrii Yerofeıev, Türk vatandaşlığına geçen kızı N.B. ve damatı E.B. ile birlikte 4.katta bulunan evin balkonunda alkol aldı. Andrii Yerofeıev ve ailesi bir süre sonra uyumak için odalarına çekildi. Gelen ses üzerine cama çıkan N.B. ve eşi E.B., 57 yaşındaki adamın yerde hareketsiz yattığını gördü. Yerofeıev'in yanına giden aile üyeleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yerofeıev'i ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırdı. Yerofeıev hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"SESLER ÜZERİNE KALKTIM"

Andrii Yerofeıev'in damadı E.B olayla ilgili polise ifade verdi. E.B.'nin ifadesinde, gece saatlerinde yattığı sırada duyduğu sesler üzerine kalkıp, açık olan camdan baktığını söylediği ve kayınpederinin yerde hareketsiz yattığını söylediği öğrenildi.

"EŞİMİ CAMDA GÖRDÜM"

Andrii Yerofeıev'in eşinin, "Bir ara uyandığımda eşimin pencerede ayakları dışa sarkık vaziyette oturduğunu gördüm. Kendisini penceren uzaklaştırmak için tuttum ancak tüm çabama rağmen eşim 4. kat penceresinden aşağı düştü. Bunun üzerine kızımı ve damadımı uyandırdım hep birlikte aşağı indik. Olay yerine gelen ambulans eşimi alarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma hastanesine götürdü" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. 57 yaşındaki Andrii Yerofeıev'in ölüm nedeni incelemelerin ardından belli olacak. Mahalle esnaflarından biri, " Pazartesi günü geldim buraya. Pazar izinliydim. Adam düşmüş alkollüymüş dediler. Duyduğum bu yani. Pazar tahtalarının üstüne doğru düşmüş duyduğum bu." dedi.