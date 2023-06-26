Esenler'de Otomobilde Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Olay, dün Esenler Fevzi Çakmak Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, otomobilini park eden sürücü eşiyle birlikte otomobilden indi. Otomobilin anahtarının da içeride bırakılmasıyla birlikte kapı otomatik olarak kilitlendi ve küçük çocuk mahsur kaldı. Baba otomobilin camını kaldırım taşı ile kırmak istedi ancak çocuğa zarar verme ihtimali nedeniyle vazgeçti. Olay yerine itfaiye çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük çocuğa zarar vermeden aracın camını kırıp 3 yaşlarındaki çocuğu kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam