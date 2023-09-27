Esenler'de motosiklet kazası: Kadın ağır yaralandı

Esenler'de yolun karşısına geçmek isteyen bir kadın, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada sürücü gözaltına alındı.

Esenler'de yolun karşısına geçmek isteyen kadın, motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Atışalanı Caddesi'nde Ö.A. idaresindeki 34 GJE 300 plakalı motosiklet, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan R.K'ya (64) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan R.K. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı, motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Görgü tanığı İsmail Doğan, marketten gelirken kazaya şahit olduğunu belirterek, "Motorcu karşı tarafa geçen hanımefendiye vurdu. Hanımefendi bu tarafa, motorcu öbür tarafa fırladı. Hastaneye kaldırıldı, durumu da ağır gibiydi." dedi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.