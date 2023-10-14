Esenler'de minibüs-kamyon kaza: 3 yaralı

ESENLER'de, Metris Bağlantı Yolu'nda seyir halindeki minibüs, orta şeritte ilerleyen kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon devrilirken, minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Metris- Esenler Bağlantı Yolu Otogar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sol şeritte seyir halinde olan 34 HD 0288 plakalı minibüsün sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta şeritte ilerleyen 34 GRA 141 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon yan yatarken minibüs ise sol şeride savruldu. Kazada, minibüste bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüste bulunan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri trafik akışını tek şeritten sağlarken kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)