Esenler'de İş Merkezinde Asansör Kazası: 7 İşçi Yaralandı
Esenler'de bir iş merkezinde meydana gelen asansör kazasında 7 işçi yaralandı. İşçiler, asansörün zemine düşmesi sonucu yaralandı ve tedavi altına alındı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Esenler'de, iş merkezindeki asansörün zemine düşmesi sonucu yaralanan 7 işçi tedavi altına alındı.
Birlik Mahallesi 796 Sokak'ta araç servis hizmeti veren 6 katlı iş merkezinde çalışan işçilerin eksi 2. kattan bindiği asansör 2. kata geldiğinde henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 işçi itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü.
Bu arada, kaza sırasında asansörün hızını yavaşlatan sistemin devreye girdiği öğrenildi.