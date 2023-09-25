Esenler'de İş Merkezinde Asansör Kazası: 7 İşçi Yaralandı

Esenler'de bir iş merkezinde meydana gelen asansör kazasında 7 işçi yaralandı. İşçiler, asansörün zemine düşmesi sonucu yaralandı ve tedavi altına alındı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.