Esenler'de Alt Geçit Sular Altında Kaldı

Esenler'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir alt geçit adeta göle döndü. Bu sırada seyir halinde olan bir servis minibüsüyle otomobil suda mahsur kalırken, beline kadar suya giren bir işçi suyu tahliye edebilecek bir nokta aradı. O anlar kameraya yansıdı.

Esenler'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir alt geçit adeta göle döndü. Bu sırada seyir halinde olan bir servis minibüsüyle otomobil suda mahsur kalırken, beline kadar suya giren bir işçi suyu tahliye edebilecek bir nokta aradı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları yaşandı. Esenler'de ise bir alt geçidi bu bastı. Bu sırada seyir halindeki araçlar ilerleyemezken, bir servis minibüsü ve otomobil suda mahsur kaldı. Araçlarda bulunanların kendi imkanlarıyla dışarıya çıktıkları öğrenildi. Yol trafiğe kapatılırken, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Beline kadar suya girdi

Çalışmalar sırasında bir belediye çalışanı beline kadar suya girdi. Yağmur altında suya giren işçi, elindeki sopa yardımıyla suyu tahliye edebilecek bir bölge aradı. O anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL