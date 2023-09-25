Erzurumlular Piknik Şöleninde Buluştu

İzmir Erzurum Tortumlular Derneği tarafından düzenlenen piknik şöleninde Erzurumlular bir araya geldi. Etkinlikte renkli görüntüler oluştu ve geleneksel tatlar sunuldu. Şölene siyasi ve dernek başkanları da katıldı.

Erzurumlular piknik şöleninde bir araya geldi

İZMİR - İzmir Erzurum Tortumlular Derneği, düzenlediği piknik şöleniyle Erzurumluları bir araya getirdi. Ailelerin ve çocukların da katıldığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Kemalpaşa ilçesi park orman piknik alanında İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi'nin de desteğiyle düzenlenen etkinliğe, İzmir ve çevresinde yaşayan Erzurumlular yoğun katılım gösterdi. Açık havada yapılan ve geleneksel hale gelen şölende Erzurum'un geleneksel tatları sunulurken, farklı aktiviteler gerçekleştirildi. Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakaya, Eshot Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer, Erzurumlular Dernekler Birliği Başkanı Zakir Salmanoğlu ve Yönetim Kurulu, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel, Türkiye Gazetesi İzmir Koordinatörü Yüksel Güven, siyasi parti ilçe başkanları ve Erzurumlular dernek başkanları katıldı.

"Bu coğrafyaya da Erzurum'un geleneğini göreneğini taşıdık"

Dadaşların alanı doldurduğunu belirten Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Başkanı Zakir Salmanoğlu, "Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonluğumuza bağlı İzmir Erzurum Tortumlar Derneğimizin düzenlemiş olduğu muhteşem bir piknik şölenindeyiz. Gerçekten alan çok kalabalık. On binler ve dadaşlar bugün burada. Dadaşlar alanı doldurmuşlar. Yaşadığımız bu coğrafyaya da Erzurum'un geleneğini göreneğini taşıdık ve sahnelemeye çalışıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da bu şenliklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik noktasında güzel işler yaptıklarını söyleyen Eshot Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özer ise, "İzmir'de bildiğiniz gibi 486 bin Erzurumlu var. İzmir'deki Erzurumluların ne yapması gerektiği noktasında bilinçli hareket ediyoruz. Artık yavaş yavaş birlik olma, beraber olma noktasında güzel şeyler yapıyoruz" dedi.

"Dünyada kültür zenginliği olan ülkelerin başındayız"

Kültür çeşitliliği açısından zengin bir ülke olduğumuzu söyleyen Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakaya da, "Felsefemde ırk, dil, din, cinsiyet, mezhep, memleket yoktur. Bana göre iki insan vardır. Bu iyi insan ve kötü insandır. Dünyada en kültürlü, kültür zenginliği olan ülkelerin başındayız. Karadeniz, Doğu Anadolu, Ege, Trakya hepsi farklıdır. Hep ayrı kültürlere sahiplerdir ve o kültürle gurur duymamız lazım bizim. Herkese mutluluklar diliyorum. İyi bir şekilde bir gün geçirmelerini diliyorum. Biz her zaman sivil toplum örgütlerinin yanındayız" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Bugün burada hep beraber bütün Ege Bölgesi'nde İzmir'de yaşayan Erzurumlular olarak yılda birkaç böyle büyük şölenler adı altında bir araya geliyoruz. İzmir'de 400 bini aşkın Erzurumlu nüfusu yaşıyor. Bu organizasyonda emeği geçen dernek başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza ve katılım gösteren herkese ben şükranlarımı arz ediyorum. Herkese hayırlı eğlenceler diliyorum" açıklamasında bulundu.