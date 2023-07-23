Erzurumlu Ayakkabı Ustası 43 Yıldır El Yapımı Ayakkabı Üretiyor

Erzurumlu ayakkabı ustası Bayram Koyuncu, 40 metrekarelik atölyesinde 43 yıldır sığır ve keçi derisinden el yapımı ayakkabı üretiyor. İlkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle mesleğe başlayan Koyuncu, Türkiye'nin birçok noktasından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Kendisine yardım eden arkadaşlarıyla günlük 8-10 çift ayakkabı üreten Koyuncu, cirit sporuyla ilgilenenlerin ve binicilerin çizmelerini de tasarlayıp yapıyor. Yurt dışından tavsiye üzerine gelen müşterilerinin de olduğunu belirten Koyuncu, özel siparişler üzerine ayakkabı yapıp gönderdiğini söyledi.

Erzurumlu ayakkabı ustası Bayram Koyuncu, 40 metrekarelik atölyesinde 43 yıldır sığır ve keçi derisinden el yapımı ayakkabı üretiyor.

İlkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle 12 yaşındayken mesleğe başlayan Koyuncu, Yakutiye ilçesinde bulunan Kavaflar Çarşısı'ndaki atölyesinde, Türkiye'nin birçok noktasından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Kendisine yardım eden arkadaşlarıyla sığır ve keçi derisinden günlük 8-10 çift ayakkabı üreten 55 yaşındaki Koyuncu, cirit sporuyla ilgilenenlerin ve binicilerin çizmelerini de tasarlayıp yapıyor.

Ayakkabı ustası Bayram Koyuncu, AA muhabirine, yurt dışından tavsiye üzerine gelip ayakkabı yaptıran ve yurt dışından sipariş veren müşterilerinin de olduğunu söyledi.

İhracat yapmadığını, yurt dışından sipariş geldiğinde ayakkabı yapıp gönderdiğini ifade eden Koyuncu, şöyle konuştu:

"Yurt dışından özellikle gelip tavsiye üzerine ayakkabı yaptırıp giden müşterilerimiz var. Özel sipariş üzerine ayakkabı yapıyoruz. Kösele, yeni model ayakkabılar kısacası her çeşit ayakkabı yapıyoruz. Türkiye'deki birçok ciritçiden bize sipariş geliyor. Sadece Erzurum'a değil şehir dışına da göndermekteyim. Uşak, Adapazarı, İstanbul ve Bursa'ya binici botu yapıp gönderdim. Şehrimizdeki ciritçilerin neredeyse hepsi beni iyi tanır. Çoğunun çizmelerini ben tasarladım."

Koyuncu, ayakkabı sektörünün geniş olduğuna işaret ederek, kalıp, model, kesim gibi farklı alanların olduğunu anlattı.

Ayakkabı üretiminin kolay olmadığını vurgulayan Koyuncu, "Ayakkabı ilk olarak modelden çıkıyor. Gereken aşamalarıyla bizim elimizden gelip geçerken giyene kadar gidiyor." diye konuştu.

Koyuncu'ya yardım eden 45 yaşındaki Aydın Masat da ayakkabıcılığın öğrenilmesi zor bir sanat olduğunu ifade ederek, "Ayakkabının gereken her türlü üretim ve onarımını yapmaktayız. Fabrikasyonlar çıktıktan sonra bu işi yapan pek kalmadı. Haliyle el işi biraz zor oluyor ama biz severek yapıyoruz. Normalde ben de başka bir yerde çalışıyorum. Boş vakitlerimde sanatımı devam ettiriyorum." dedi.