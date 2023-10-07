Erzurum ve Kars'ta Düğün Gelenekleri

ERZURUM'da düğün sonrası damat geleneksel hale gelen oyun kapsamında Brezilya usulü un ve yumurtaya bulanırken Kars'ta ise Cumhuriyet köyünün gençleri ellerindeki iğneleri damat ve sağdıca batırma yarışına girdi.

Doğu Anadolu'da düğünlerde birbirinden ilginç gelenekler yaşatılıyor. Düğün öncesi gelinler için kına geceleri yapılırken damatlar için düzenlenen 'kısır gecesi' adeta bir çileye dönüşüyor. Damadın arkadaşları tarafından organize edilen kısır gecesinde müzik eşliğinde eğlencenin yanısıra çeşitli oyunlarla damat cezalandırılıyor. Erzurum merkez Yakutiye ilçesinde damat Akif Karabacak (25), kına gecesinde çektiği cezalardan sonra düğün salonu çıkışı evine giderken arkadaşlarının Brezilya usulü yumurta ve unlu saldırısına uğradı. Karabacak'ı takip eden arkadaşları ellerindeki yumurtaları başına vurarak kırarken, paket paket unları başından üzerine boca etti. Sessiz bir şekilde bekleyen Karabacak, intikamını arkadaşlarına un ve yumurtalı elbisesiyle sarılarak aldı.

KISIR GECESİNE ÖZEL OYUNLAR

Erzurum'da kısır gecelerinde düzenlenen oyunların asırlardır uygulanan bir gelenek olduğunu belirten Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi Suat Kılınboz, Kısır geceleri için seyirlik oyunlarımız vardır. Şakalar olur, oyunlarda cezalandırma olur. Berber, asker talimi, kayış, kabak, natır oyunları oynanıyor. Bunun yanında seyirlik oyunlar olarak, deli kız sinin geliyor, dehlenk, köylü kızı, turna barı oynanıyor. Damat ve sağdıcın yanısıra bu oyunlara kısır gecesine katılan davetliler de dahil edilir. Türküler eşliğinde oynamanın yanısıra bu oyunlarla damat ve sağdıç cezalandırılır. Kısır gecesindeki oyunlar bizim asırlardır süren bir geleneğimizdir dedi.

KARS'TA İĞNE BATIRMA GELENEĞİ

Kars'ın Cumhuriyet köyünde ise Karapapak Türklerinin geleneği olan çeşitli meyvelerle süslenen ağacın gelinle damada hediye edildiği 'şah kaldırma' geleneği bir kez daha tekrarlandı. Bolluk ve bereketi simgeleyen gıdalarla süslenen ağaç parçasının gelinle damada hediye edildiği gelenek renkli görüntülere sahne oldu. Gelin ve damat; aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte davul zurna eşliğinde sağdıç evine gitti. Akşam saatlerinde başlayan eşliğinde gençler sevinç naraları, ıslık ve alkışlarıyla damada olan bağlılıklarını sergiledi. Sağdıç evinde hazırlanan şah ağacını başlarının üzerine kaldıran gençler önde, damat ve sağdıçlar arkada eski türküler eşliğinde yola çıktı. Gençler ellerinde bulundurdukları iğneleri damat ve sağdıca batırmaya başladılar. Yaklaşık 500 metre boyunca bolca iğne yiyen damat ve sağdıç hissettikleri acıya aldırmadan geleneğe boyun eğdi. Gençler damadın evine geldiklerinde ise yine gelenek gereği damat ve sağdıcın satılması oyununu sahnelediler. Kısa bir tiyatro gösterisinden sonra sırayla şahı havaya kaldırarak tek oyunlar eşliğinde eğlencelerini sürdürdüler. Düğünlerde damat ve sağdıca iğne batırmanın adet olduğunu söyleyen köylülerden Ersin Saday, Bu gelenek düğünlerde yaşatılıyor. Sağdıç evinden kaldırılan meyvelerle süslü ağaç dalı yani şah, damadın evine kadar götürülür. Bu yolculuk süresince bizde damat ve sağdıca yol boyunca iğne batırırız. Damadın evine gittiğimizde de damat ve sağdıçları alım-satım oyunumuz var. Onu da yaptıktan sonra eğlencemiz geç saatlere kadar devam eder diye konuştu. (DHA)