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Erzurum ve ilçelerinde kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oldu

Erzurum ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Gece termometreler -15'i gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Erzurum ve bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Kar kalınlığı Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde 56 cm olarak ölçüldü.