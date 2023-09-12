Erzurum'un sevilen iş insanı Mesut Orhun son yolculuğuna uğurlandı
Erzurum'un sevilen yardım sever iş insanı Orhun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Orhun, vefat etti. Cenaze namazına birçok önemli isim katıldı.
Erzurum'un sevilen yardım sever iş insan Orhun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Orhun, son yolculuğuna uğurlandı.
Önceki gün vefat eden Fatih, Reşit, Sait, Uygur Orhun'un babaları Mesut Orhun'un Lala Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazına; 21.dönem MHP Erzurum Milletvekili Mücahit Himoğlu, Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Ticaret Odası Başkanı Saim Özakalın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Baş Danışmanı Hüseyin Koçan, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, Orhun Ailesi, sevenleri, dostları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Mesut Orhun'un cenazesi Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - ERZURUM