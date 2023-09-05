Erzurum'un sevilen bürokratlarından Ünal Topçu son yolculuğuna uğurlandı
Karayolları 12. Bölge Eski Müdür Yardımcısı Ünal Topçu'nun cenaze namazına birçok önemli isim katıldı ve cenazesi Erzurum Asri Mezarlıkta defnedildi.
Erzurum'un sevilen bürokratlarından Karayolları 12. Bölge Eski Müdür Yardımcısı Ünal Topçu, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Dönemin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Avukat Deniz Topçu'nun eşi, Karayolları 12. Bölge Eski Müdür Yardımcısı Ünal Topçu'nun (78) Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı (ERVAK) Erdal Güzel, eski Erzurum Barosu Başkanı Avukat Faruk Terzioğlu, Avukat Uğur Kızılkaya, STK Temsilcileri, Topçu'nun Ailesi, sevenleri katıldı. Topçu'nun cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası Erzurum Asri Mezarlıkta toprağa verildi. - ERZURUM