Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Konya'nın Seydişehir ilçesine tayinin çıkmasının ardından ilçede bir veda programı düzenledi. Kaymakam Bakkal, görev yaptığı süre boyunca en iyisini yapmaya çalıştığını ifade ederek tüm vatandaşlardan helallik istedi.

Erzurum'un Oltu İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal Oltu'ya veda etti.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Konya'nın Seydişehir ilçesine tayinin çıkmasının ardından ilçede bir veda programı düzenledi. Kamu kurum amir, memur ve mahalle muhtarlarının yanı sıra vatandaşlarla Efkan Ala Kültür Evi'nde bir araya gelen Kaymakam Bakkal, görev yaptığı süre boyunca her zaman en iyisini yapmaya çalıştığını ifade ederek tüm vatandaşlardan helallik istedi.

Veda programında kaymakam ve eşine Oltu taşından hediyeler verildi, ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Akşam saat 18.00 de ise Oltu Hacı Babaca Oltu Cağ Kebap salonunda bir araya gelen Kaymakam Bakkal, Oltu'da son cağını yedi. Veda konuşmalarının yapıldığı yemek hediyeleşme ile son buldu.

Oltulu vatandaşlar Kaymakam Bakkal'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, "Oltu'ya yapmış olduğunuz çalışmalar ile her zaman bizi kendinize hayran bıraktınız. Yeni gideceğiniz yer çok şanslı. Yeni yerinizde başarı ve şans sizinle olsun" dediler. - ERZURUM