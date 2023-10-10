Erzurum'un en işlek caddesinde acemi bir şoförün mücadelesi

Erzurum'un Cumhuriyet Caddesi'nde trafiğin yoğun olmadığı sabah saatlerinde bir sürücünün direksiyonla olan mücadelesi ve sürüş çabası zaman zaman gülümsetti. Sürücünün aracını bir türlü çevirememesi ve trafik polisinin yardımıyla uzun süren gayretin sonunda doğru yöne gitmesi gözden kaçmadı.

Erzurum'un en işlek caddesinde acemi bir şoförün direksiyonla olan mücadelesi ve sürüş çabası zaman zaman gülümsetti.

Cumhuriyet Caddesi'nde trafiğin yoğun olmadığı sabah saatlerinde bir sürücünün çok uğraşmasına rağmen gitmek istediği yöne doğru aracını bir türlü çevirememesi kameralara yansıdı. Sürücünün bu halini gören trafik polisinin yardımı ve yönlendirmesi de uzun zaman kar etmedi. Polisin yolu iki taraflı trafiğe kapatmasına rağmen bazen ters yöne bazen de yaya kaldırımına çıkan sürücüye herkesin sabırla tahammül etmesi ve beklemesi de gözden kaçmadı. Uzun süren gayretin sonunda aracını doğru yöne çeviren sürücü herkese derin bir nefes aldırdı ve kazaya sebep olmadan gitmesi gereken yola dönmeyi başardı. - ERZURUM