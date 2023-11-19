Erzurum-Tekman Yolu Yoğun Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapatıldı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Erzurum merkez ile Tekman ilçesi arasındaki kara yolunun, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Erzurum-Tekman yolu, 10-55. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle 19.00 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Yaşam