Erzurum'daki STK'lar Uçak Seferlerinin Artırılmasını Talep Etti

Erzurum'daki bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, şehirdeki uçak seferlerinin artırılmasını talep etti. STK temsilcileri, Erzurum'un nüfusuna ve sosyo-kültürel yapısına göre uçak seferlerinin yeterli olmadığını belirterek, bu durumun şehri mağdur ettiğini ifade etti. Ayrıca, aktarmalı uçuşların fazla zaman alması ve sefer sayılarının düşürülmesi nedeniyle hemşehrilerin şehirlerine geliş ve gidişlerinin önünün kesildiği ve turizm ile kongre katılımlarının olumsuz etkilendiği vurgulandı. Erzurum'daki üniversite öğrencisi ve askeri personel sayısının fazla olması nedeniyle uçak seferlerinin artırılması talep edildi.

Erzurum'daki bazı sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, şehirdeki uçak seferlerinin artırılmasını talep etti.

Şehir ve Kültür Araştırmaları Derneği (ŞEHİRDER), Yeni Dünya Vakfı, Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Erzurum Şubesi temsilcileri, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Şube Başkanı Murat Ertaş, STK temsilcileri adına yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan öncülüğünde "yol medeniyettir" ilkesiyle ülke çapında ulaşım seferberliği başlatıldığını anımsattı.

Şehrin nüfusuna ve sosyo-kültürel yapısına göre uçak seferlerinin yeterli olmadığını ifade eden Ertaş, "Bölgenin eğitim, sağlık, ticaret merkezi, kış, yaz ve spor turizm şehri, tarihi yolların kavşak şehri, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin nüfusu en kalabalık şehri olan Erzurum'da uçak sefer sayılarının son beş yılda gerekçesiz şekilde düşürülmesi, şehrimizi mağdur etmiştir." dedi.

Ertaş, birkaç yıl öncesinde Erzurum'dan Antalya'ya, İzmir'e ve Bursa'ya haftada iki gün direkt seferler olduğunu belirterek, bu seferlerin daha sonra kaldırıldığını dile getirdi.

Erzurum'un dışında 1,2 milyon Erzurumlunun yaşadığını anlatan Ertaş, "Aktarmalı uçuşların gerektiğinden fazla zaman alması, hemşehrilerimizin, şehirlerine geliş ve gidişlerinin önünü kesmiştir. Yaz turizmini, sılayırahim ziyaretlerini engellemiştir. Bu durum, Erzurum'da yapılacak kongre turizmini olumsuz etkilediği gibi yıl boyu büyük şehirlerde gerçekleşen kongre ve toplantılara Erzurum'dan katılım sayısını düşürmüştür." ifadelerini kullandı.

Erzurum'daki üniversite öğrencisi ve askeri personel sayısının da fazla olduğunu değinen Ertaş, "uzak şehir" konumundaki kent için uçak seferlerinin artırılmasını talep etti.

Ertaş, konuyu Ankara'da ilgililerle görüşeceklerini kaydetti.