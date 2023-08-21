Erzurum'da yolcu otobüsünde çıkan yangın, söndürüldü

Erzurum-Oltu kara yolunda seyir halinde olan bir otobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otobüsteki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.