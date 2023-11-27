Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Yoğun Kar Yağışı Sonucu Zincirleme Kaza

Son Güncelleme:
Yaşam Haberleri
Abone Ol

Erzurum'da gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yolda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

ERZURUM'da gün boyu etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle buz pistine dönen yolda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Palandöken ilçesi Beyaz Evler mevkisinde meydana geldi. Kentte gün boyu etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda seyir halinde olan araçlar kızak gibi kaymaya başladı. Sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası oldu. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler bölgede tuzlama çalışması yaptı. Kaza nedeniyle trafik uzun süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Birkaç araç çekici yardımı ile götürüldü. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Tragger kar Hava Durumu Trafik Kaza Yaşam Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title