Erzurum'da Yerinden Sökülen Devasa Tabela Faciadan Dönüldü

Erzurum'un en işlek ve kalabalık caddesinde bir binanın cephesinde rüzgarın etkisiyle hızla yerinden sökülmeye başlayan devasa tabela, vatandaşların erken fark etmesi sayesinde faciadan dönüldü. İtfaiye ekipleri tarafından tabela yeniden monte edildi.

Erzurum'un en işlek ve kalabalık caddesinde bir binanın cephesinde rüzgarında etkisiyle hızla yerinden sökülmeye başlayan devasa tabelayı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi. Bu erken fark etme adeta bir faciadan dönülmesine sebep oldu.

Cumhuriyet Caddesi ile Mumcu Caddesi'ni birbirine bağlayan yol üzerindeki bir binanın cephesinde bulunan, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki tabela, üst taraftarından itibaren yerinden çıkmaya başladı. Rüzgarın da etkisiyle tabelanın duvara monteli vidalarının tek tek söküldüğü görüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta hemen güvenlik önlemi aldı. Trafiğe kapatılan yolda meraklı vatandaşların sayısının çoğalması ise tehlikeyi iyiden iyiye artırdı. Tüm uyarılara rağmen meraklı gözler caddeden uzaklaşmadı. Tabelanın bina duvarından düşmesine ve sökülmesine ramak kala itfaiye ekipleri geldi. Gelen ekipler uzun bir uğraştan sonra tabelayı duvara yeniden monte etmeyi başardılar. Böylece Erzurum'da insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede yerinden sökülen devasa tabela faciaya neden olmadan tekrardan eski haline getirildi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlarda derin bir nefes aldı. - ERZURUM