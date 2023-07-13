Erzurum'da Yaralı Sokak Köpeği Gazeteciler Tarafından Kurtarıldı

ERZURUM'da bir sürücünün otomobili ile çarpıp kaçtığı yaralı sokak köpeğini haberden dönen gazeteciler Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalesinde sol ön ayağında kırık tespit edilen sokak köpeği tedavisinin ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rahabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Erzurum'da akşam saatlerinde haber takibinden dönen gazeteciler Manolya Bulut ve Oktay Polat, Erzurum-Çat karayolunda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarparak yaraladığı köpeği gördü. Çevresine toplanan vatandaşların yardım etmeye çalıştıkları köpeği otomobillerine alan Bulut ve Polat, Atatürk Üniversitesi Hayvan Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Veteriner hekimlerin muayene ve tedavi masrafını da ödeyen gazeteciler, yaralı köpeği araçlarıyla Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rahabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Yaralı köpek, iyileşene kadar burada bakım altında tutulacak.

Haber takibinden dönerken, refüjde bir kalabalık gördüklerini ve durup ne olduğunu anlamaya çalıştıklarını söyleyen gazeteci Manolya Bulut, İnsanların toplandığını gördük. Hemen aracımızı durdurup yanlarına gittik. Yerde yatan bir köpek vardı. Görgü tanıkları köpeğe bir aracın çarpıp kaçtığını söyledi. Hayvanı hastaneye yetiştirmek için araç arıyorlardı biz de hemen kendi aracımıza alıp hayvan hastanesine götürdük. Burada ilk müdahale yapılarak sol ön ayağında kırık tespit ettiler. Serum bağlayıp, ağrı kesici yaptılar. Yaklaşık 2 saat burada gözetim altında kaldı. Yaralı köpeği buradan alıp ameliyat edilmesi için Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rahabilitasyon Merkezi'ne götürdük. Umarız tez zamanda kurtulur ve doğadaki yerini alır dedi.(DHA)